Ampliamento cimitero Brolo, realizzati seicentosedici nuovi loculi

A Brolo si sono conclusi gli interventi previsti nel primo lotto del piano di ampliamento del cimitero comunale. L’area oggetto dei lavori è situata sul lato Messina, in prossimità della parte storica del camposanto, dove sono stati edificati 616 nuovi loculi. L’intervento ha incluso l’installazione degli impianti elettrici e idrici, nonché la realizzazione di servizi igienici destinati sia al personale incaricato della custodia sia ai visitatori.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione e ampliamento del cimitero, che prevede la successiva attuazione di un secondo lotto. Una volta completato l’intero programma, il numero complessivo dei nuovi loculi supererà le mille unità, rispondendo così alla crescente necessità di spazi dedicati alle sepolture nel territorio comunale.

In merito all’opera, il sindaco di Brolo, Giuseppe Laccoto, ha dichiarato: “Si tratta di un’opera molto sentita e attesa dalla comunità brolese, che legittimamente chiedeva spazi più adeguati alla cura della memoria e del ricordo dei defunti”.

La nuova sezione del cimitero, appena ultimata, sarà oggetto di una cerimonia ufficiale prevista per sabato 19 aprile alle ore 11.30. In tale occasione si procederà alla benedizione dell’area e alla sua formale apertura al pubblico. La cerimonia rappresenta il momento conclusivo di una fase operativa rilevante, concepita per migliorare l’accessibilità e la funzionalità del complesso cimiteriale, in risposta a una richiesta diffusa della cittadinanza.

La conclusione di questo primo lotto rappresenta un passaggio fondamentale per la realizzazione dell’intero progetto, destinato a incidere sulla gestione e sull’organizzazione dei servizi cimiteriali del Comune di Brolo nei prossimi anni.

