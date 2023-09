Arrestato 39enne messinese per doppia rapina nel quartiere Giostra

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato, in collaborazione con la Procura locale, ha eseguito l’arresto di un messinese di 39 anni, accusato di aver perpetrato due rapine armato di coltello in negozi del quartiere Giostra. Gli eventi risalgono al 13 e 14 agosto scorsi, quando il criminale ha colpito due pasticcerie della zona.

La prima rapina è avvenuta verso le 8 del mattino in una pasticceria, dove l’uomo, il volto coperto da una bandana e il cappuccio della felpa, ha fatto irruzione minacciando il titolare con un coltello. Ha ottenuto 250 euro dall’incasso del registratore di cassa. La seconda rapina è stata compiuta il giorno successivo, sempre in una pasticceria, intorno alle 10.30. Il criminale, ancora una volta travisato, ha minacciato il proprietario con un coltello, riuscendo a farsi consegnare 300 euro dalla commessa, nonostante la presenza di clienti.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei dintorni dei negozi, la Squadra Mobile è riuscita a identificare il presunto autore dei due crimini. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha valutato il quadro probatorio e ha disposto la custodia in carcere per l’uomo.

