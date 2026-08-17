Catania, oltre 3,5 chili di cocaina in un garage: arrestato 59enne

Un deposito contenente oltre 3,5 chili di cocaina è stato individuato dalla Polizia di Stato a Catania, nel quartiere Antico Corso. L’operazione, condotta dai “Falchi” della Squadra Mobile della Questura, ha portato all’arresto di un catanese di 59 anni per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante un servizio di controllo in via Sant’Agostino, gli agenti hanno notato l’uomo che, alla loro vista, avrebbe cercato rapidamente riparo all’interno di un portico. Fermato per gli accertamenti, il 59enne teneva nascosta tra le mani una chiave che, secondo quanto inizialmente dichiarato, sarebbe servita per accedere alla propria abitazione.

Le verifiche hanno invece consentito di accertare che la chiave apriva un garage nella disponibilità dell’uomo, situato nello stesso complesso. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire oltre 3,5 chili di cocaina, suddivisi in confezioni con quantitativi compresi tra 50 e 500 grammi.

Nel locale erano presenti anche macchine per il sottovuoto, bilancini di precisione, cellophane, un taglierino e altri strumenti destinati alla preparazione degli involucri. Gli agenti hanno inoltre sequestrato una carta di credito con tracce di polvere bianca e bicarbonato di sodio, ritenuto utilizzabile come sostanza da taglio.

Secondo la Polizia, la cocaina, una volta frazionata, avrebbe potuto essere trasformata in migliaia di dosi. Nel garage è stato trovato anche un motociclo intestato al 59enne. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

👁 Articolo letto 504 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.