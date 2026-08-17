Viabilità dei Nebrodi, al via gli interventi in 21 Comuni

Entra nella fase operativa il programma di manutenzione straordinaria della rete viaria dell’Area Interna Nebrodi. La Città Metropolitana di Messina ha formalizzato la consegna dei lavori relativi ai primi tre contratti applicativi dell’Accordo Quadro quadriennale, finanziato nell’ambito del Decreto interministeriale.

Gli interventi riguardano complessivamente 21 Comuni, suddivisi nei tre ambiti AINEB Ovest, Centro ed Est. Le opere prevedono scarifica e posa di conglomerati bituminosi, ripristino delle protezioni laterali, sistemazione delle scarpate e manutenzione delle aree di pertinenza stradale. L’iter tecnico-amministrativo è stato seguito dalla Direzione Viabilità della Città Metropolitana, guidata da Biagio Privitera.

Il Lotto 1 – AINEB Ovest comprende Castel di Lucio, Mistretta, Motta d’Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa, con Sebastiano Mufale direttore dei lavori. Il Lotto 2 – AINEB Centro interessa Alcara Li Fusi, Caronia, Militello Rosmarino, Longi, San Marco d’Alunzio, San Fratello e Sant’Agata di Militello, con Anna Chiofalo alla direzione dei lavori. Nel Lotto 3 – AINEB Est rientrano Castell’Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Naso, Mirto, San Salvatore di Fitalia e Tortorici; direttore dei lavori è Sebastiano Mufale.

L’esecuzione è affidata al Consorzio Stabile Acreide Soc. Cons. a r.l., con ALAK S.r.l. quale consorziata esecutrice. Giuseppe Contiguglia è il responsabile unico del progetto, mentre Ferdinando Pullella ricopre l’incarico di direttore operativo.

«Con la consegna dei tre contratti applicativi passiamo dalla programmazione alla realizzazione degli interventi», ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile, indicando come obiettivi il miglioramento della sicurezza e della funzionalità delle strade e il potenziamento della mobilità nei territori interessati.

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