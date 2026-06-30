Policlinico di Messina, stabilizzati 53 infermieri e 3 ostetriche

All’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina si è svolta la sottoscrizione dei contratti a tempo indeterminato per 56 professionisti sanitari. L’iniziativa ha riguardato la stabilizzazione di 53 infermieri e 3 ostetriche, già in servizio nei diversi reparti della struttura ospedaliera.

Alla cerimonia era presente il Direttore Amministrativo dell’AOU G. Martino, Elvira Amata, che ha accolto i neoassunti in un incontro dedicato alla formalizzazione del nuovo rapporto di lavoro. Il provvedimento è stato adottato includendo tutti i lavoratori in possesso dei requisiti previsti.

L’operazione è stata resa possibile grazie all’impiego dell’intero 50% delle risorse rese disponibili dalle cessazioni per mobilità del personale dell’area comparto registrate nel corso del 2026. La scelta è stata assunta anche in risposta alle richieste formulate dalle organizzazioni sindacali e dalla RSU.

Alla firma dei contratti hanno preso parte numerosi familiari dei dipendenti, che hanno condiviso con i professionisti un momento significativo del loro percorso lavorativo.

Nel corso dell’incontro, Elvira Amata ha rivolto un saluto ai neo stabilizzati, dichiarando: “Ho desiderato incontrarvi personalmente in una giornata così importante per ringraziarvi dell’attività svolta finora e di quella che continuerete a garantire. La Direzione si è impegnata affinché tutti poteste raggiungere una condizione di stabilità lavorativa, nella convinzione che un personale più sereno possa affrontare con maggiore motivazione l’attività quotidiana. Le persone rappresentano la risorsa più importante per un’azienda.”

I 53 infermieri e le 3 ostetriche entreranno ufficialmente in servizio con il nuovo contratto a tempo indeterminato a partire da domani, 1 luglio.

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