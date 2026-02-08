Serie B2, Orlandina supera Zafferana 3-0 e resta al comando
L’Orlandina Volley conferma il proprio momento positivo nel campionato di Serie B2, superando al PalaValenti l’ASD Pallavolo Zafferana con un secco 3–0. Una prestazione solida e continua consente alla formazione guidata da coach Valmi di consolidare il primo posto in classifica, al termine di una gara condotta con ordine e controllo.
Fin dalle battute iniziali l’Orlandina impone il proprio ritmo, mostrando equilibrio tra fase difensiva ed efficacia offensiva. Il primo set indirizza l’incontro, con le padrone di casa capaci di mantenere il comando delle operazioni e chiudere sul 25–17. Nel secondo parziale il divario si amplia ulteriormente: la squadra di Valmi aumenta l’intensità, riducendo al minimo le possibilità di reazione delle ospiti e archiviando il set con un netto 25–10.
Il terzo set rappresenta il momento più equilibrato della gara. Zafferana prova a rientrare in partita con maggiore determinazione, riuscendo a restare a contatto nel punteggio. L’Orlandina, tuttavia, dimostra maturità nella gestione dei momenti decisivi, ritrovando compattezza e precisione nelle fasi finali. I punti conclusivi consentono alle biancazzurre di chiudere il parziale sul 25–22 e di mettere fine all’incontro senza concedere set.
La vittoria permette all’Orlandina di rafforzare la propria posizione al vertice della classifica. L’attenzione si sposta ora al prossimo impegno, in programma sabato, quando la squadra sarà attesa dalla trasferta sul campo di Melilli, attuale seconda forza del campionato, in uno scontro diretto rilevante per la corsa alle posizioni di testa.
FORMAZIONI
Orlandina Volley: Katileny Giardini, Alessia Angilletta, Marika Costabile, Roberta Nardone, Arianna Giannone, Maria Chiara Bernardi, Elisa Darretta, Greta Therqaj, Flavia Gemma, Martina Stella, Chiara Alberto, Barbara Murri, Sara Martinelli.
ASD Pallavolo Zafferana: Milly Aputi, Jessica Landolina, Giorgia Nicolosi, Lucrezia Lombardo, Sharon Luzzi, Tania Dato, Vera Davi, Alessia Foti, Martina Romeo.
