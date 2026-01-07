Bracconaggio nel Parco delle Madonie, tre denunciati

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione svolta dall’Arma dei Carabinieri nelle aree di maggiore pregio ambientale del territorio palermitano, con particolare riferimento al Parco naturale regionale delle Madonie. In questo contesto, il Gruppo Carabinieri di Monreale, attraverso un dispositivo articolato e continuativo, assicura una presenza costante anche nelle zone caratterizzate da una morfologia complessa e da vincoli di tutela stringenti.

Nel corso di servizi mirati, condotti anche in orario notturno, i militari della Compagnia di Petralia Sottana, con il supporto della Stazione di Bompietro, hanno individuato e fermato tre uomini di età compresa tra i 30 e i 55 anni. I soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per attività venatoria fraudolenta in area protetta e per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il controllo è avvenuto durante la notte all’interno del territorio di Castellana Sicula, zona ricompresa nel perimetro dell’area protetta dove è vigente il divieto assoluto di caccia. I tre viaggiavano a bordo di un’autovettura sottoposta a perquisizione personale e veicolare. L’attività di verifica ha consentito di rinvenire un consistente quantitativo di strumenti riconducibili all’esercizio illecito della caccia.

All’interno del veicolo sono stati trovati una balestra con relativi dardi, un arco corredato da frecce di diversa tipologia, coltelli di varie dimensioni e torce a led frontali, oltre a corna di daino. Il materiale, ritenuto funzionale all’attività venatoria non consentita, è stato interamente sottoposto a sequestro.

