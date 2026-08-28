Brolo, inaugurato il Centro culturale polivalente di contrada Iannello

A Brolo è stato inaugurato il nuovo Centro culturale polivalente di contrada Iannello, realizzato attraverso la riqualificazione dell’ex scuola elementare. L’intervento, finanziato con oltre 900 mila euro, rientra nella Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, dedicata al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità.

L’edificio è stato trasformato in uno spazio destinato ad attività culturali, artistiche e sociali. A segnare l’avvio della nuova funzione è l’esposizione di alcune opere del SITU Festival 2026, rassegna internazionale di arte contemporanea che ha scelto Brolo per la settima edizione, coinvolgendo gli artisti in residenze e interventi legati ai luoghi e alla comunità.

Al primo piano è stata predisposta una sala per incontri, presentazioni e conferenze, mentre sulla copertura è stato ricavato un piccolo anfiteatro destinato a eventi e momenti di aggregazione. Tra gli obiettivi dell’Amministrazione figura anche la creazione di un centro storico multimediale della fotografia, dedicato alla raccolta e valorizzazione delle immagini sulla storia e sulle trasformazioni di Brolo.

La struttura offre inoltre una vista sulla costa tirrenica e sulle Isole Eolie. «Consegniamo alla comunità non semplicemente un edificio riqualificato, ma un luogo che potrà avere una funzione importante dal punto di vista sociale e culturale», afferma il sindaco Giuseppe Laccoto. Secondo il primo cittadino, il recupero dell’ex scuola rientra nel programma di rigenerazione del patrimonio comunale: «Recuperare un patrimonio esistente e restituirlo alla collettività significa creare nuovi servizi, nuovi spazi di aggregazione e nuove opportunità».

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