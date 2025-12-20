Meteo in Sicilia, WeekEnd tra piogge e graduale miglioramento

Nel fine settimana la Sicilia sarà interessata da una graduale evoluzione delle condizioni atmosferiche, legata all’allontanamento di una circolazione depressionaria che, pur attenuandosi, continuerà a influenzare il tempo soprattutto nelle prime fasi.

Sabato si aprirà con un quadro ancora instabile al mattino, caratterizzato da cieli molto nuvolosi su gran parte del territorio. Sul litorale tirrenico, su quello meridionale e nelle aree interne sono previste deboli piogge, destinate a esaurirsi nel corso della giornata con progressiva riduzione della copertura nuvolosa. Sul versante ionico le precipitazioni risulteranno più insistenti nelle ore mattutine, con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Sull’Appennino siciliano la nuvolosità resterà compatta nelle prime ore, con fenomeni deboli in assorbimento successivo. In serata sono attese locali formazioni nebbiose. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, in rotazione a nord-est, con zero termico attorno ai 2.400 metri. I mari Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Mare di Sicilia si presenteranno mossi.

Domenica il sistema depressionario tenderà ad allentare ulteriormente la sua influenza, favorendo un miglioramento in serata. Sul litorale tirrenico si alterneranno nubi e schiarite per l’intera giornata. Sul versante ionico il tempo resterà perturbato, con piogge diffuse e rovesci anche temporaleschi. Sul litorale meridionale prevarranno cieli coperti, con deboli piogge in intensificazione nel pomeriggio. Nelle zone interne e sull’Appennino sono attese condizioni di cielo molto nuvoloso, con peggioramento pomeridiano e precipitazioni deboli.

I venti saranno deboli, inizialmente sud-orientali e poi orientali; lo zero termico si attesterà intorno ai 2.350 metri. Il Basso Tirreno passerà da mosso a poco mosso, mentre Canale e Mare di Sicilia resteranno mossi. – Fonte 3Bmeteo.

👁 Articolo letto 188 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.