Bimbo di 5 anni smarrito a Palermo, ritrovato della Polizia

A Palermo si è conclusa positivamente l’angoscia di una turista straniera che, durante una visita nel centro storico, ha perso di vista il figlio di cinque anni.

L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri quando una pattuglia dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Palermo, impegnata in attività di controllo lungo corso Vittorio Emanuele, è stata fermata da una donna in evidente stato di agitazione. Parlando in inglese, la turista ha riferito agli agenti di aver smarrito il bambino nei pressi della Cattedrale.

La Polizia ha immediatamente raccolto le informazioni necessarie, tra cui una descrizione dettagliata del piccolo e degli indumenti che indossava, e ha avviato le ricerche. Attraverso la Centrale Operativa sono state coinvolte altre pattuglie presenti nella zona per ampliare il raggio delle operazioni.

Dopo momenti di forte apprensione, un equipaggio del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Oreto Stazione” è riuscito a individuare il minore nei pressi di Porta Felice. I poliziotti si sono subito accertati delle sue condizioni di salute e, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno condotto dalla madre.

Il rapido intervento degli agenti ha permesso alla donna di riabbracciare il figlio, visibilmente commossa, mentre ringraziava la Polizia di Stato per il tempestivo soccorso.

