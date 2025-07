Stanziati 61,6 milioni di euro per la formazione di disoccupati in Sicilia

La Regione Siciliana ha approvato l’apertura della seconda finestra dell’Avviso 7 del 2023, destinando 61,6 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021‑2027 alla revisione del catalogo regionale dell’offerta formativa e alla qualificazione professionale di disoccupati, inoccupati e persone inattive residenti in Sicilia. I percorsi sono strutturati per allineare le competenze dei beneficiari alle esigenze del tessuto produttivo locale, consentendo l’acquisizione di titoli riconosciuti e spendibili sul mercato del lavoro.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: “Accrescere l’occupabilità della popolazione in età lavorativa attraverso l’aggiornamento di conoscenze e abilità coerenti con i nuovi fabbisogni è una priorità del nostro governo. Questa misura ci consente di offrire un’opportunità a soggetti che, per i motivi più vari, si ritrovano fuori dal mercato del lavoro, ma che possono ancora trovare una strada nella loro vita”.

Mimmo Turano, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, ha sottolineato che “anche questa misura intende perseguire due obiettivi: da un lato punta a una formazione di qualità, dall’altro guarda alle richieste delle imprese siciliane, tenendo conto dei cambiamenti in atto e delle esigenze della nostra economia”.

Gli enti di formazione pubblici e privati accreditati, con sede in Sicilia, possono richiedere l’inserimento nel catalogo tramite SPID del legale rappresentante. I partecipanti che frequentano almeno il 70% delle ore previste riceveranno un’indennità giornaliera di cinque euro. Il bando, a cura del Dipartimento della Formazione professionale, è consultabile sul sito istituzionale della Regione.

