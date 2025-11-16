Morto a Patti l’ex senatore socialista Francesco Cimino

È scomparso a Patti il senatore Francesco Cimino, nato nella stessa città il 15 gennaio 1933, già dirigente del Partito Socialista Italiano e sottosegretario all’Agricoltura. Per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per il territorio messinese e per l’area dei Nebrodi, svolgendo un ruolo centrale nel socialismo riformista e nella vita istituzionale nazionale.

Antonio Matasso, segretario regionale dei socialisti democratici di SD, ha ricordato il percorso parlamentare di Cimino, sottolineando che «nel corso delle sue tre legislature a Palazzo Madama, dopo un’elezione che aveva coronato una lunga attività al servizio delle istituzioni, il compagno Ciccio Cimino ha offerto un contributo autorevole ai lavori del Senato e al governo nazionale». Matasso ha aggiunto che Cimino «ha rappresentato con equilibrio le istanze del Mezzogiorno, impegnandosi per politiche di sviluppo attente ai bisogni delle comunità locali» e ha richiamato il suo ruolo nel PSI, dove fu interprete «di una stagione politica di apertura, dialogo e spirito riformista».

Cimino aveva iniziato la militanza nella corrente di Riccardo Lombardi, per poi avvicinarsi alle posizioni di Francesco De Martino e successivamente trovare una solida sintonia con Bettino Craxi, che portò a San Fratello, paese d’origine della famiglia dell’allora segretario nazionale. I rapporti tra i due risalivano agli anni della goliardia universitaria, periodo in cui Cimino guidò l’Unione Goliardica Italiana all’Ateneo di Messina accanto a Giuseppe Loteta, in seguito giornalista de “Il Messaggero”.

Matasso ha richiamato alcuni ricordi personali, evidenziando «la sua ironia, l’entusiasmo e la capacità di creare legami duraturi». Tra gli episodi citati figura l’incontro con Umberto Bossi durante la legislatura iniziata nel 1987, quando Cimino fu tra i pochi a intrattenere rapporti cordiali con il senatore della Lega, instaurando con lui un rapporto umano destinato a durare. I funerali del senatore Francesco Cimino si terranno domenica 16 novembre alle ore 15.30 nel piazzale del Cimitero comunale di Patti.

👁 Articolo letto 440 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.