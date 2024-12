Il Provveditore Leon Zingales insignito del Premio Terminal 2023

Il Premio Terminal, istituito a Milazzo nel 2010, rappresenta un riconoscimento di prestigio attribuito a cittadini e associazioni legati al Comune di Milazzo che si sono distinti in ambito professionale o sociale. Questo evento, divenuto un appuntamento atteso e ambito, prevede una selezione rigorosa da parte della Commissione di valutazione, che assegna i premi esclusivamente all’unanimità. Negli anni, il premio ha celebrato figure di spicco come i magistrati Mancuso e Stefano Messina, il generale della Guardia di Finanza Aloi e l’attore Lando Buzzanca.

Per l’edizione 2023, il settore Scuola ed Istruzione ha visto trionfare il professor Leon Zingales, attuale Provveditore agli Studi di Messina. Durante la cerimonia, il premiato ha espresso la propria gratitudine dichiarando: “Sono veramente onorato del riconoscimento, che mi fornisce energia ed entusiasmo per lavorare sempre meglio per la crescita sociale e culturale del territorio”.

Zingales ha inoltre rivolto un ringraziamento speciale all’ideatore del Premio, il dottor Santino Smedile, sottolineando l’impegno quotidiano di quest’ultimo e il suo amore per la città di Milazzo.

L’evento testimonia ancora una volta il valore di questa iniziativa nel valorizzare l’impegno e le competenze di personalità che contribuiscono al progresso della comunità, sia a livello locale che nazionale.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁