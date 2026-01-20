Regione, via libera al prestito d’onore per gli studenti universitari

La giunta regionale siciliana ha approvato il provvedimento che introduce il prestito d’onore destinato agli studenti universitari, dando attuazione alla legge regionale n. 28 del 18 novembre 2024. La misura prevede l’istituzione di un fondo complessivo di 6 milioni di euro per il diritto allo studio e si rivolge agli studenti meritevoli che si trovano in condizioni economiche svantaggiate. Il finanziamento previsto ammonta a 10 mila euro per ciascun beneficiario, senza richiesta di garanzie personali e con un piano di rimborso della durata di dieci anni. L’erogazione dei prestiti sarà gestita da Irfis-FinSicilia, finanziaria della Regione.

L’intervento nasce dal lavoro congiunto dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione professionale e dell’assessorato regionale dell’Economia. Dopo il rallentamento registrato nei mesi scorsi in commissione Cultura dell’Assemblea regionale siciliana, il governo guidato da Renato Schifani ha ripreso l’iter del provvedimento, avviando un confronto con le rappresentanze studentesche e introducendo modifiche al testo emerse durante l’esame parlamentare.

«Con questa misura sosteniamo il diritto allo studio, assicurando ai nostri giovani pari opportunità di accesso all’istruzione accademica», ha dichiarato l’assessore regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, Mimmo Turano, sottolineando il percorso di revisione che ha portato al via libera definitivo.

Secondo l’assessore regionale dell’Economia, Alessandro Dagnino, «il provvedimento rientra in una visione precisa di politica economica», orientata a investire sui giovani e a rafforzare l’attrattività della Sicilia come luogo in cui intraprendere e completare il proprio percorso universitario.

Il prestito d’onore è destinato agli studenti iscritti al primo anno o agli anni successivi dei corsi universitari attivati negli atenei e negli istituti con sede in Sicilia, in possesso di un indicatore Isee non superiore a 20 mila euro.

