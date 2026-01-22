Cronaca

Auto si ribalta sulla Messina-Palermo a Villafranca, quattro feriti

giovedì 22.01.2026 - 23:13:54
Incidente Villafranca

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la tangenziale Messina-Palermo, in prossimità dell’area di servizio di Villafranca Tirrena. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva il tratto autostradale. A bordo del mezzo viaggiava una famiglia composta da quattro persone: padre, madre e due figlie.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe riconducibile a un incidente autonomo. Nell’impatto tutti gli occupanti del veicolo hanno riportato ferite. Il ribaltamento ha causato la fuoriuscita dei passeggeri dall’abitacolo, rendendo necessario un intervento sanitario immediato.

Elisoccorso 118

Sul luogo dell’incidente è stato attivato l’elisoccorso del 118, atterrato direttamente all’interno dell’area di servizio per consentire un rapido trasferimento dei feriti. La persona in condizioni più critiche è risultata essere la donna di 54 anni, che ha riportato traumi multipli. La paziente è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Messina. Anche il marito e le due figlie sono stati trasferiti nella stessa struttura ospedaliera per le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso hanno visto l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno inoltre gestito la viabilità, che ha subito rallentamenti temporanei durante le fasi di intervento. La circolazione è tornata regolare al termine delle operazioni.


