Auto si ribalta sulla Messina-Palermo a Villafranca, quattro feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la tangenziale Messina-Palermo, in prossimità dell’area di servizio di Villafranca Tirrena. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva il tratto autostradale. A bordo del mezzo viaggiava una famiglia composta da quattro persone: padre, madre e due figlie.

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio sarebbe riconducibile a un incidente autonomo. Nell’impatto tutti gli occupanti del veicolo hanno riportato ferite. Il ribaltamento ha causato la fuoriuscita dei passeggeri dall’abitacolo, rendendo necessario un intervento sanitario immediato.

Sul luogo dell’incidente è stato attivato l’elisoccorso del 118, atterrato direttamente all’interno dell’area di servizio per consentire un rapido trasferimento dei feriti. La persona in condizioni più critiche è risultata essere la donna di 54 anni, che ha riportato traumi multipli. La paziente è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Messina. Anche il marito e le due figlie sono stati trasferiti nella stessa struttura ospedaliera per le cure necessarie.

Le operazioni di soccorso hanno visto l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area, e della Polizia Stradale, che ha effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno inoltre gestito la viabilità, che ha subito rallentamenti temporanei durante le fasi di intervento. La circolazione è tornata regolare al termine delle operazioni.

👁 Articolo letto 256 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.