Macabra scoperta di un cadavere in decomposizione a Bordonaro

Un macabro episodio si è verificato nel rione Case Gialle di Bordonaro a Messina, dove la Polizia ha fatto una terribile scoperta durante un controllo. All’interno di un appartamento è stato rinvenuto il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso 8 maggio e le Forze dell’Ordine stanno mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda. La Procura ha avviato un’inchiesta e l’appartamento è attualmente sotto sequestro, mentre la salma è stata trasferita presso il Policlinico a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà eseguita un’autopsia al fine di chiarire l’identità del defunto. I primi riscontri non hanno evidenziato segni di violenza.

A fare la tragica scoperta sono stati gli agenti delle Volanti durante un controllo che si è svolto la sera dell’8 maggio. Durante l’identificazione di un uomo per le strade del rione, i poliziotti hanno esteso i controlli alla sua abitazione, dove hanno fatto la terribile scoperta del cadavere. Gli investigatori hanno identificato il proprietario dell’appartamento, che al momento non risulta essere soggetto a misure restrittive. Non sono stati riscontrati legami di parentela tra l’uomo e la persona deceduta trovata nella sua abitazione.

© Riproduzione riservata.