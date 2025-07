Catanzaro: “Schifani si assuma le sue responsabilità politiche”

Durante l’odierna seduta dell’Assemblea Regionale Siciliana, il capogruppo del Partito Democratico, Michele Catanzaro, ha sollecitato il presidente Renato Schifani a comparire in Aula per rendere conto della crisi politica che sta investendo la sua maggioranza. Catanzaro ha definito «inaccettabile» il tentativo di attribuire ad altri la paralisi dell’esecutivo, osservando che «in questi due anni e mezzo non è stato un fattore esterno a guidare la Regione».

Secondo il capogruppo, l’attuale governo regionale manca di visione e programmazione, tanto che «le riforme sono ferme e i siciliani non hanno ricevuto risposte concrete». Catanzaro ha criticato la narrazione dei «buoni contro i cattivi», in cui Schifani «si presenta come moralizzatore» mentre i deputati vengono indicati come responsabili di ogni difficoltà.

«La maggioranza – ha aggiunto – è divisa, assente e incapace di elaborare progetti strutturali». Di fronte a questa situazione, il leader dem ha invitato il presidente a «guardare in faccia la realtà e ad assumersi le proprie responsabilità politiche e istituzionali». L’appello è rivolto non soltanto al Parlamento, ma anche all’opinione pubblica dei siciliani, che secondo Catanzaro meritano chiarezza sull’operato del governo regionale.

