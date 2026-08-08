Taormina, tutto esaurito al Teatro Antico per il Nabucco di Verdi

Il Teatro Antico di Taormina ha ospitato venerdì 7 agosto una nuova rappresentazione del “Nabucco” di Giuseppe Verdi, proposta nell’ambito del Festival Lirico dei Teatri di Pietra. L’appuntamento, nato dalla collaborazione tra il Coro Lirico Siciliano e la Fondazione Taormina, ha registrato il tutto esaurito. Durante lo spettacolo, sullo sfondo dell’antico colonnato, sono stati visibili anche i bagliori dell’Etna in attività.

Sul podio il maestro Salvador Vázquez, alla guida dell’Orchestra Sinfonica del Festival e della Filarmonica di Catania. La regia è stata affidata a Salvo Dolce, con le scenografie di Matteo Capobianco, i costumi d’epoca ideati da Sonia Cammarata e il disegno luci curato da Gabriele Circo. Le coreografie di Sarah Lanza sono state eseguite dal Corpo di Ballo del Festival.

Il Coro Lirico Siciliano, preparato da Francesco Costa, è stato impegnato anche nell’esecuzione del celebre «Va, pensiero».

Nel cast Badral Chuluumbaatar nel ruolo di Nabucco ed Elena Mosuc in quello di Abigaille. Khurelbaatar Oyunchimeg ha interpretato Zaccaria, mentre Matteo Mezzaro e Anna Pennisi hanno vestito rispettivamente i panni di Ismaele e Fenena. Completavano il cast Pietro Di Paola, nel ruolo di Abdallo, e Xue Jia, in quello di Anna.

La rappresentazione è stata accompagnata dalla traduzione simultanea nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), consentendo la partecipazione della comunità sorda presente al Teatro Antico. Al termine dello spettacolo il pubblico ha tributato applausi e una standing ovation agli interpreti e alle formazioni coinvolte. – Foto di Pierpaolo Papalia.

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