Arrestato a Catania 37enne con 3,4 kg di droga in auto e abitazione

La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un trentasettenne originario di Licata e residente ad Aci Castello, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza fino a condanna definitiva. Durante un normale controllo nel quartiere “Antico Corso”, gli agenti della volante hanno fermato l’uomo alla guida della propria auto, avvertendo immediatamente un forte odore di marijuana provenire dall’abitacolo. Il conducente ha consegnato spontaneamente un involucro di hashish, dichiarando di possederlo “per uso personale”.

Non convinti dall’atteggiamento collaborativo, gli investigatori hanno esteso il controllo al veicolo, rinvenendo, fissata con magneti sotto il sedile, una cassetta nera contenente cinque bustine di marijuana per 35 grammi complessivi e cinque di hashish per 20 grammi. Nel marsupio del sospettato è stata inoltre trovata una somma di 1.250 euro, sequestrata come provento dell’attività illecita.

Con l’ausilio di un secondo equipaggio, la volante ha perquisito l’abitazione dell’indagato ad Aci Castello. In cucina, all’interno di uno zaino termico giallo, sono state scoperte 74 bustine di marijuana (285 grammi), sei involucri aggiuntivi (15 grammi), due buste da 900 grammi e 48 confezioni di hashish (240 grammi). Nel frigorifero gli agenti hanno rinvenuto 19 panetti di hashish per un peso totale di 1.900 grammi, insieme a bilancino di precisione, macchina per il sottovuoto e materiale per il confezionamento.

Complessivamente sono stati sequestrati quasi 3,4 chilogrammi di droga e il denaro contante. Il Pubblico Ministero ha disposto il trasferimento del fermato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo. La sostanza verrà inviata ai laboratori della Polizia Scientifica per le analisi di rito.

