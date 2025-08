ASP di Messina, trasporto in Ape a Stromboli per vie inaccessibili

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina chiarisce la propria posizione in merito al trasporto del giornalista Francesco Viviano da un’abitazione privata fino all’elisuperficie di Stromboli tramite un veicolo Ape Piaggio. Sull’isola, come sulle altre dell’arcipelago, le vie strette impediscono la circolazione di ambulanze tradizionali, rendendo il motocarro il mezzo più idoneo per il servizio sanitario extra-ospedaliero.

Dal 2024 l’ASP ha indetto bandi per dotare le isole minori di mezzi di soccorso di dimensioni contenute; tuttavia, il recente avviso per Stromboli è andato deserto e la Croce Rossa Italiana, presente fino a dicembre 2024, non ha partecipato alla nuova gara, lasciando fuori uso l’ambulanza in uso fino a fine 2024. La scarsità di volontari locali ha inoltre impedito l’impiego dell’ambulanza di proprietà dell’ASP.

“L’ambulanza elettrica inviata durante l’emergenza vulcanica è perfettamente funzionante e transita nelle aree accessibili” precisa la Direzione, ricordando però che la mancanza di personale qualificato ne limita l’utilizzo regolare.

A seguito di un incontro tra la Direzione strategica e il Presidente Regionale della Croce Rossa, è stata confermata la copertura temporanea del servizio dal 11 agosto al 18 settembre con volontari non residenti, per sei ore al giorno. Un ulteriore tavolo di confronto con gli operatori si terrà domani presso il Comune di Lipari, con l’obiettivo di potenziare la rete di soccorso nell’arcipelago.

L’ASP di Messina ribadisce l’impegno a garantire il diritto alla salute degli abitanti delle Eolie e augura una pronta guarigione al dott. Viviano.

