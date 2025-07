Controlli Autovelox e Scout a Messina dal 14 al 20 luglio

Il Comando della Polizia municipale di Messina ha confermato che, da lunedì 14 a domenica 20 luglio 2025, proseguiranno i servizi di rilevamento elettronico della velocità e delle infrazioni al Codice della Strada. “Tali controlli sono finalizzati alla prevenzione dei sinistri stradali” ha dichiarato il Comando, sottolineando l’importanza di garantire maggiore sicurezza lungo i principali assi cittadini.

Le postazioni Autovelox copriranno diversi tratti della viabilità provinciale: sulla S.S. 114, tra Giampilieri e Giampilieri Marina (km 15,000–15,700), a Galati (km 9,100–10,000), a Briga Marina (km 13,100–13,700) e Pistunina (km 5,200–5,800); sulla S.S. 113, tra S. Saba (km 26,000–26,600), Spartà (km 21,400–22,400) e Mortelle (km 11,700–12,200); oltre che in città, in via Circuito Torre Faro, in via Consolare Pompea (km 7,500–8,000) e su viale Giostra, tra via S. Jachiddu e l’istituto “Maiorana”.

Parallelamente, il sistema Scout controllerà il rispetto dei divieti di sosta in numerose vie e piazze: via Marco Polo, viale San Martino – da via Vittorio Emanuele a via T. Cannizzaro –, via S. Cecilia – da via C. Battisti a via La Farina –, via La Farina, via T. Cannizzaro – da corso Cavour a viale Italia –, via Malpighi, piazza della Repubblica, piazza Duomo (isola pedonale), corso Garibaldi – da via T. Cannizzaro a viale Giostra –, via C. Battisti – da piazza Zaera a largo S. Giacomo –, viale Boccetta – da corso Garibaldi a viale Principe Umberto – e il tratto di viale della Libertà tra la rotatoria Annunziata e viale Giostra.

Il Comando raccomanda il rispetto dei limiti di velocità e invita a non sostare in doppia fila, sui marciapiedi, nelle corsie preferenziali, lungo le piste ciclabili e agli attraversamenti pedonali.

