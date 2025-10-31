Nuova selezione pubblica per dieci autisti ATM a Messina

ATM Messina ha pubblicato un nuovo bando di selezione pubblica per l’assunzione di dieci autisti da inserire nel servizio di trasporto pubblico locale. L’avviso, disponibile sul sito istituzionale dell’Azienda, prevede una selezione per titoli ed esami, con contratto a tempo pieno e indeterminato e parametro retributivo 140 del CCNL Autoferrotranvieri. Possono partecipare candidati con età superiore ai 18 anni e inferiore al limite pensionabile previsto per la categoria.

La graduatoria finale, formata in base ai punteggi ottenuti, avrà validità di 24 mesi dalla data di pubblicazione. ATM si riserva la facoltà di utilizzare la stessa graduatoria anche per eventuali ulteriori assunzioni future, oltre le dieci posizioni inizialmente indicate.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha evidenziato che “l’Azienda Trasporti offre ancora una volta opportunità di lavoro nella nostra città, dopo numerose selezioni che hanno già consentito a molti messinesi di trovare impiego o di rientrare da fuori”.

La presidente di ATM, Carla Grillo, ha sottolineato che l’iniziativa “intende ampliare la dotazione del personale autista per migliorare l’efficienza del servizio. La selezione, aperta anche a chi ha superato i trent’anni, mira ad ampliare la platea dei partecipanti e a creare nuove occasioni occupazionali nel prossimo futuro”.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 23:59:59 del 1° dicembre 2025, esclusivamente secondo le modalità indicate nel bando pubblicato online.

👁 Articolo letto 300 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.