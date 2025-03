Anziano di 87 anni aggredito da due cani del genero a San Giorgio

Nel pomeriggio di ieri, a San Giorgio di Gioiosa Marea, frazione costiera del comune messinese, un uomo di 87 anni è stato aggredito da due cani di razza pastore tedesco appartenenti al genero, mentre si trovava nei pressi dell’abitazione di quest’ultimo. Secondo quanto emerso, l’anziano si trovava all’esterno dell’immobile quando gli animali lo avrebbero improvvisamente assalito, facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni multiple in varie parti del corpo.

A seguito dell’attacco, l’uomo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Romeo” di Patti, distante pochi chilometri dal luogo dell’accaduto. Valutate le condizioni critiche del paziente, i sanitari hanno disposto l’immediato trasferimento in elisoccorso al Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia plastica. A preoccupare in particolare le gravi ferite riportate al cranio, che hanno indotto i medici a riservare la prognosi.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Patti, coordinati dal capitano Giuseppe Rinella, supportati dai colleghi della stazione di Gioiosa Marea e dagli agenti della Polizia Municipale.

Le indagini per chiarire le dinamiche dell’aggressione sono in corso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si sarebbe recato presso l’abitazione del congiunto per una visita quando, per ragioni ancora da accertare, è stato attaccato dai due cani presenti sul posto.

Le autorità stanno acquisendo ulteriori elementi per ricostruire con precisione l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

