Sequestrati 540 chili di cocaina a Catania, 5 le persone arrestate

La Guardia di Finanza di Catania ha portato a termine un’importante operazione antidroga, con il sequestro di 540 chilogrammi di cocaina, per un valore stimato di oltre 100 milioni di euro, e l’arresto di cinque persone. L’operazione, condotta dai militari del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, il Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare e con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), ha visto il coinvolgimento di unità specializzate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria (PEF) di Catania.

L’azione si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione volta a monitorare le rotte commerciali marittime e identificare possibili movimenti sospetti. Il monitoraggio, condotto quotidianamente dalle Fiamme Gialle di Catania in stretta collaborazione con le unità aeronavali della Guardia di Finanza e lo S.C.I.C.O., ha interessato la zona di mare tra Catania e Ragusa. Durante queste attività è stato individuato un motopeschereccio che, invece di dedicarsi alla pesca, era impegnato nel recupero di numerosi colli galleggianti in mare.

L’imbarcazione è stata intercettata con l’ausilio delle unità navali del Corpo per procedere a un controllo dettagliato. A bordo sono stati rinvenuti 18 colli, ognuno dei quali pesava circa 30 chilogrammi. I colli erano imballati in modo da evitare infiltrazioni d’acqua e galleggiare sulla superficie, una tecnica utilizzata per impedire il loro inabissamento. La metodologia di confezionamento e l’insolito recupero hanno suggerito l’ipotesi che si trattasse di un carico di droga, probabilmente abbandonato in mare da una nave cargo e successivamente recuperato, secondo la tecnica del “drop off”.

L’analisi del contenuto dei colli, condotta dal Nucleo PEF di Catania, ha confermato la presenza di cocaina, sotto forma di panetti di polvere bianca. L’esame preliminare tramite test speditivi ha rilevato la natura stupefacente della sostanza. La Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania è stata immediatamente informata e ha disposto il sequestro dei 450 panetti, per un totale di 540 chilogrammi di droga, oltre all’imbarcazione utilizzata per il trasporto.

I cinque membri dell’equipaggio, quattro italiani e un cittadino serbo, sono stati arrestati in flagranza di reato per “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope” ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, con l’aggravante dell’ingente quantitativo secondo l’art. 80 dello stesso decreto. Gli arresti e il sequestro sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria di Catania.

