Schifani: Fondi Ue, no a spostamenti risorse verso altre politiche

Durante l’evento “Crescere in Europa: (Ri)lancio del Pr Fesr Sicilia 2021-2027”, svoltosi a Villa Igiea a Palermo, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha ribadito la necessità di mantenere le risorse europee per la coesione vincolate alla loro funzione originaria. All’incontro hanno partecipato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e Commissario per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, rappresentanti delle istituzioni comunitarie, sindaci, autorità locali e delegazioni sindacali.

Schifani ha precisato che, nel contesto della Conferenza delle Regioni, la Sicilia presiede la Commissione Affari europei e internazionali, assumendo un ruolo centrale nella ridefinizione della politica di coesione in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale. «Una visione lungimirante – ha affermato – richiede il rafforzamento del bilancio europeo, affinché la coesione resti elemento essenziale di sviluppo, in particolare per il Mezzogiorno».

Sottolineando l’impatto diretto dei fondi su crescita, occupazione e inclusione, Schifani ha evidenziato la necessità di evitare dirottamenti delle risorse verso altri ambiti. Ha inoltre insistito sulla salvaguardia del modello di gestione concorrente e sul rispetto del principio di sussidiarietà tramite programmi regionali e governance multilivello.

Ha dichiarato: «Condividiamo l’approccio della Commissione improntato alla performance, ma è indispensabile accompagnarlo a una semplificazione delle procedure e a una maggiore sinergia tra strumenti finanziari».

Infine, il presidente ha illustrato l’impostazione strategica della Regione Siciliana nella gestione dei fondi, orientata a progetti meno numerosi ma ad alto impatto, volta a massimizzare l’efficacia degli investimenti. Concludendo, ha lanciato un appello per difendere la coesione come simbolo di equità, inclusione e sviluppo sostenibile.

