Il Parco dei Nebrodi presente a Didacta Italia 2026 a Firenze

Il Parco dei Nebrodi ha preso parte all’edizione 2026 di Didacta Italia, la principale manifestazione nazionale dedicata al sistema scolastico, ospitata a Firenze. L’ente ha partecipato all’interno dello spazio espositivo del Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Siciliana, presentando al pubblico le iniziative legate alla didattica ambientale e alla valorizzazione del patrimonio naturale.

Durante la fiera, il personale del Parco ha incontrato insegnanti, studenti e operatori del settore educativo, illustrando i programmi formativi e le attività rivolte alle scuole. Tra i temi al centro degli incontri, i percorsi naturalistici e le opportunità educative offerte dalle aree protette dell’isola, pensate per favorire la conoscenza diretta degli ecosistemi e del patrimonio ambientale siciliano.

La presenza alla manifestazione ha consentito di promuovere le peculiarità naturalistiche dei Nebrodi, un territorio caratterizzato da estese foreste, laghi naturali, fauna selvatica e paesaggi di rilevante valore ambientale. L’iniziativa ha inoltre rappresentato un momento di confronto con il mondo della formazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle aree protette come contesti di apprendimento e di approfondimento culturale.

La partecipazione del Parco rientra nel percorso condiviso avviato dal Sistema delle Aree Naturali Protette della Regione Siciliana, che da alcuni anni si presenta con una presenza coordinata nelle principali manifestazioni nazionali. L’obiettivo è valorizzare le specificità dei diversi territori e promuovere un’immagine unitaria della Sicilia come meta orientata al turismo sostenibile e alla tutela della biodiversità.

«La partecipazione a Didacta rappresenta per il Parco dei Nebrodi un’importante occasione di dialogo con il mondo della scuola e della formazione», ha dichiarato il presidente del Parco Domenico Barbuzza. «Le aree naturali protette sono luoghi privilegiati di apprendimento, dove i giovani possono conoscere da vicino il valore della biodiversità e della tutela del territorio».

