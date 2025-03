Ricerca e terapie: focus sulle Malattie Neuromuscolari a Messina

La Giornata per le Malattie Neuromuscolari (GMN) torna anche nel 2025 con la sua ottava edizione, coinvolgendo Messina tra le 19 città italiane che ospiteranno l’evento. L’appuntamento si svolgerà sabato 22 marzo presso il Palazzo dei Congressi dell’AOU G. Martino di Messina, riunendo specialisti, pazienti e associazioni per discutere le ultime novità su diagnosi, terapia e gestione delle patologie neuromuscolari.

L’iniziativa, nata nel 2017 su proposta dei professori Angelo Schenone dell’Università di Genova e Antonio Toscano (nella foto) dell’Università di Messina, ha progressivamente ampliato la propria risonanza. Promossa dall’Associazione Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Periferico (ASNP) e dall’Associazione Italiana di Miologia (AIM), con l’adesione della Società Italiana di Neurologia (SIN), la GMN è ormai un riferimento per il settore.

Le Malattie Neuromuscolari comprendono un ampio spettro di patologie, prevalentemente rare, con un decorso progressivo e spesso debilitante. I sintomi principali includono difficoltà motorie, perdita di forza muscolare, dolore, affaticamento e problemi respiratori. Negli ultimi anni, il progresso scientifico ha permesso un miglioramento nella gestione di queste patologie, accrescendo l’interesse di istituzioni e comunità medica.

L’edizione 2025 prevede interventi su prevenzione e nuove terapie per le malattie muscolari, neuropatie periferiche, patologie del motoneurone e miastenia. Sono attesi contributi videoregistrati di esperti di spicco, tra cui la prof.ssa Elena Moro, presidente dell’European Academy of Neurology, il prof. Wolfgang Grisold, presidente della World Federation of Neurology, e il prof. Alessandro Padovani, presidente della Società Italiana di Neurologia.

Il congresso si concluderà con una tavola rotonda intitolata “La difficoltà della gestione delle malattie rare nelle aziende sanitarie”, con la partecipazione di medici, rappresentanti istituzionali e associazioni di pazienti. L’incontro sarà un’occasione per approfondire le sfide nella gestione clinica e assistenziale di queste patologie.

La GMN è patrocinata dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (SIMMG), dalla Società Italiana di Neurologia (SIN), dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dall’Associazione Italiana di Fisioterapia (AIFI). L’evento ha registrato nelle precedenti edizioni una partecipazione crescente, con oltre 10.000 presenze dal 2017 al 2024, confermandosi come un appuntamento fondamentale per la ricerca e l’informazione sulle malattie neuromuscolari.

