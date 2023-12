Messina Volley trionfa ad Acireale: 3-1 il risultato finale

Nella 5ª Giornata del Campionato di Serie C femminile FIPAV, il Messina Volley ha ottenuto una preziosa vittoria a Acireale. Le ragazze, guidate dal duo Michele Gugliandolo e Domenico Rizzo, hanno dimostrato determinazione e grinta, riuscendo a portare a casa tre punti fondamentali.

La partita ha visto un inizio equilibrato, con le padrone di casa di Acireale che hanno creato il primo break sul 5-5. Tuttavia, il Messina Volley ha saputo rispondere, riportando il punteggio in parità grazie al libero Giorgia De Grazia, Mariapia Lorusso e Giulia Mondello. Successivamente, il coach Angelo Fisicaro ha chiamato il time-out, ma le peloritane hanno continuato a dominare il set, chiudendolo in loro favore con un punteggio di 15-25.

Nel secondo set, il Messina Volley ha continuato a mantenere il controllo, volando a +4 (11-15). Nonostante un tentativo di reazione da parte delle padrone di casa, il set si è concluso a favore delle ospiti con un punteggio di 19-25.

Nel terzo set, le squadre si sono nuovamente confrontate con grande determinazione. Nonostante un momento di difficoltà per il Messina Volley, il team è riuscito a mantenere la calma, riportando il punteggio in loro favore con un risultato di 17-25.

Il quarto e ultimo set è stato altrettanto combattuto, ma il Messina Volley ha dimostrato la sua superiorità con un punteggio finale di 15-25.

La capitana Michela Laganà e le sue compagne hanno svolto un ruolo determinante in questa vittoria, dimostrando il loro impegno e la loro abilità sul campo.

Il direttore sportivo del Messina Volley, Mario Rizzo, ha commentato: “Sono state partite che non sembravano difficili, ma poi possono diventarlo. Sono state brave le ragazze che hanno saputo mantenere la lucidità, la determinazione e la grinta. Adesso ci sarà una lunga pausa, durante la quale lavoreremo sull’assetto tattico della squadra in vista dei prossimi impegni, che saranno molto difficili.”

Malina Pasa, centrale giallo-blu, ha dichiarato: “È stata una partita molto combattuta, ma siamo riuscite a portare a casa i tre punti. Spero di migliorare ancora e di mantenere questo ritmo in classifica.”

Pallavolo Acireale – Messina Volley 1-3 (15-25; 19-25; 25-17; 15-25)

Pallavolo Acireale: Aiello, Puglisi, Giampietro (Cap.) 4 , Emmi 5, Scandurra 6, Mineo 6, Basile 1,

Privitera 4, Mastroeni 7, Giuffrida 9, Lo Grasso 5, Viola (Lib. 1), Barbieri (Lib. 2). All. Fisicaro.

Messina Volley: Dulcetta, Lorusso 14, Sicari 7, Mondello 25, Laganà (Cap.) 3, Perdichizzi 5,

Sorbara, Pasa 7, Arena 4, De Grazia (Lib. 1) 1, Scarfì (Lib. 2). All. Gugliandolo, 2° All. Rizzo

Arbitri: Sinatra e Russo Papo.

