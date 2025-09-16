A Siracusa pazienti monitorati dopo il ricovero con “Visita Smart”

Un nuovo servizio di telemedicina è stato attivato dall’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa per migliorare l’assistenza ai pazienti dopo la dimissione ospedaliera. Il progetto, denominato “Over 65”, ha come fulcro l’applicazione “Visita Smart”, sviluppata dalla società agrigentina Medical Cloud.

La piattaforma consente di connettere pazienti e personale sanitario attraverso un sistema digitale sicuro e intuitivo, capace di raccogliere e analizzare dati clinici con il supporto dell’intelligenza artificiale. In caso di parametri anomali, l’app permette di attivare rapidamente medici e infermieri.

Grazie a questa infrastruttura, la sanità pubblica potrà offrire un percorso di cura continuativo e personalizzato, con l’obiettivo di ridurre complicanze e ricoveri non necessari. Siracusa risulta tra le prime trenta aziende sanitarie in Italia a dotarsi di un servizio di questo tipo.

“Abbiamo progettato la piattaforma per rendere la sanità più vicina alle persone. Con Over65, già utilizzato più di un migliaio di volte, dimostriamo che la tecnologia cloud e l’intelligenza artificiale, se ben integrate, possono migliorare concretamente la vita dei pazienti – ha dichiarato l’amministratore della Medical Cloud Ivano Midulla –. Con questa collaborazione, l’Asp Siracusa mette al centro i cittadini più fragili, utilizzando strumenti innovativi per garantire continuità e sicurezza delle cure. La prova che la tecnologia, quando è a misura di uomo, è una risorsa straordinaria”.

L’iniziativa segna un passo verso l’utilizzo più ampio delle tecnologie digitali per la gestione dei pazienti cronici e per il rafforzamento della medicina territoriale.

