Ruba due computer e 300 euro, arrestato 37enne a Sant’Agata

Nei giorni scorsi, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sant’Agata di Militello hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 37 anni, originario della provincia di Palermo, già noto alle Forze dell’Ordine. L’individuo è accusato di furto aggravato. L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, presso la stazione ferroviaria di Sant’Agata di Militello, dove il 37enne è stato sorpreso in possesso di due computer portatili e di 300 euro in monete, denaro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

A seguito dell’intervento dei Carabinieri, è stato possibile appurare che i computer portatili erano stati rubati poco prima all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale di via Caputo, a Torrenova. Inoltre, i 300 euro in monete costituivano l’incasso delle giostre per bambini situate in un lido sul lungomare dello stesso comune.

Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di fermare l’attività illecita e recuperare l’intera refurtiva. Gli oggetti sottratti sono stati posti sotto sequestro in attesa della restituzione ai legittimi proprietari. Dopo aver completato le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo