Autostrada A18: il deputato PD Tiziano Spada chiede l’intervento della Regione

La situazione dei lavori sull’autostrada Siracusa-Gela preoccupa il deputato regionale del Partito Democratico Tiziano Spada, che chiede l’intervento urgente della Regione per garantire la conclusione dei lavori. La notizia della sospensione dei lavori sull’Autostrada A18 è stata accolta con sgomento dal parlamentare regionale, che definisce “inaccettabile” la situazione attuale e sottolinea il diritto dei cittadini ad usufruire di un’opera pubblica che si attende da decenni.

Il problema riguarda il congelamento dei fondi erogati dal Ministero dei Trasporti a causa di un pignoramento nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane che si occupa della gestione del tratto autostradale. Tiziano Spada si dice preoccupato per le pesanti conseguenze sull’impresa Cosedil, aggiudicataria dell’appalto, che ha anticipato le somme necessarie per la realizzazione dell’opera pubblica.

Il parlamentare regionale ha già in passato chiesto l’intervento dell’amministrazione regionale per la questione dei lavori sull’autostrada Siracusa-Gela. Spada ha ottenuto l’audizione in Commissione Ambiente e Territorio e Mobilità del presidente del Cas, chiedendo spiegazioni sull’avanzamento dei lavori. Il presidente del Cas ha rassicurato i membri della Commissione sul trasferimento dei fondi dal Ministero, ma ad oggi non ci sono novità sulla situazione attuale.

Lo stop ai lavori sull’autostrada Siracusa-Gela rappresenta un grave problema per i cittadini e gli automobilisti che ogni giorno transitano in quel tratto di autostrada per raggiungere le proprie abitazioni e le sedi di lavoro. Tiziano Spada chiede che la Regione si attivi al più presto per consentire il completamento dell’opera pubblica che si attende da troppi anni e garantire così la sicurezza degli automobilisti e la fluidità del traffico nella zona.

