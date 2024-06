Ritrovati resti umani, la Polizia indaga a Castellammare del Golfo

La Polizia di Stato ha avviato un’indagine sul ritrovamento di ossa umane, avvenuto il 9 maggio scorso a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. I resti sono stati scoperti in una cavità profonda oltre otto metri, situata nell’area boschiva del rifugio forestale “Parchi soprani”, in località Monte Inici. L’operazione di recupero, condotta dai Vigili del Fuoco del Nucleo Speleo Alpino Fluviale (S.A.F.) del Comando Provinciale di Trapani, ha avuto luogo durante un’esercitazione.

Le manovre per riportare alla luce i resti umani sono durate diversi giorni, a causa della complessità della morfologia della cavità. Secondo le prime valutazioni, le ossa apparterrebbero a un unico individuo, rinvenuto insieme a numerose ossa di origine animale e altri oggetti personali. I brandelli di vestiti recuperati fanno ritenere che il soggetto fosse di sesso maschile, ma al momento non è possibile stabilire né l’epoca né le circostanze della morte.

Dai primi anni ’90, la cavità è delimitata da una struttura muraria in pietra ed è opportunamente segnalata, ma in passato si presentava come una delle numerose cavità naturali tipiche del complesso montuoso dell’Inici. Per questo motivo, non si esclude che si tratti di un escursionista caduto accidentalmente nella frattura. Tuttavia, si considera anche la possibilità che si tratti di una vittima di lupara bianca, legata alla violenta guerra di mafia che negli anni novanta ha colpito i territori di Alcamo e Castellammare del Golfo.

Le indagini per identificare lo scheletro sono condotte dalla Squadra Mobile locale e dal Commissariato di Polizia di Castellammare del Golfo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trapani. La Procura ha disposto accertamenti di natura medico-legale e biologica forense, delegando il Servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato.

Gli effetti personali rinvenuti saranno custoditi presso il Commissariato di Polizia di Castellammare del Golfo e messi a disposizione di chi volesse visionarli per un eventuale riconoscimento. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Commissariato tramite il centralino.

