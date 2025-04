61° Torneo delle Regioni, vittoria siciliana in Under 15, 17, 19, femminile

Ha preso il via in Sicilia la 61ª edizione del Torneo delle Regioni, con il debutto ufficiale ospitato al Comunale di Castellammare del Golfo. Nella prima giornata, l’unica selezione capace di imporsi in tutte e quattro le categorie è stata quella siciliana, mentre Lazio, Piemonte Valle d’Aosta e Toscana hanno ottenuto tre vittorie ciascuna.

Nella categoria Under 15, la Sicilia, guidata da Santo Torre, ha superato la Basilicata per 2-0 con reti di Sorce e Diakite. Nel medesimo girone, Marche e Lombardia hanno chiuso sullo 0-0. Il Friuli Venezia Giulia ha avuto la meglio sul Comitato Autonomo di Trento per 1-0, mentre CPA Bolzano e Veneto hanno pareggiato 1-1. Nel girone C, successi netti di Calabria e Liguria, entrambe vincitrici per 4-0 rispettivamente contro Molise e Puglia. Nel girone D, Emilia Romagna ha battuto l’Abruzzo 3-1, Lazio ha vinto 2-1 contro la Campania. Piemonte V.A. e Toscana si sono imposte 1-0 su Umbria e Sardegna.

In Under 17, la Sicilia ha sconfitto la Basilicata per 3-1, con doppietta di Ferrigno e gol di Lo Iacono. Marche e Lombardia hanno chiuso 1-1. Il Friuli Venezia Giulia ha travolto il CPA Trento 6-0. Il Veneto ha superato Bolzano 3-2. La Calabria ha battuto il Molise 5-3, mentre la Liguria ha vinto 2-1 contro la Puglia. Successi anche per Emilia Romagna (2-0 sull’Abruzzo), Lazio (3-2 sulla Campania), Piemonte V.A. (1-0 sull’Umbria). Sardegna e Toscana 0-0.

Nel femminile, Sicilia e Lombardia hanno vinto 3-0 contro Basilicata e Marche. “Gippetto” ha firmato una doppietta per le siciliane, “Antoci” ha completato il risultato. La Lombardia è andata a segno con “Riva”, “Baruffaldi” e “Porro”. Veneto ha vinto 3-1 sul CPA Bolzano, Puglia ha superato la Liguria con reti di “Turco” (doppietta) e “Mammolino”. Lazio ha prevalso 3-1 sulla Campania, pareggio senza gol tra Abruzzo ed Emilia. Vittorie anche per Piemonte e Toscana su Umbria e Sardegna.

Tra gli Juniores, la Sicilia ha battuto la Basilicata 2-0 con gol di “Zalazar” e “Sonko”. “Colace”, portiere siciliano, ha parato un rigore a “Irde”. Lombardia ha superato le Marche 1-0. Parità in Friuli-Trento e Bolzano-Veneto. Successi per Molise e Puglia, rispettivamente contro Calabria e Liguria. Campania ha superato il Lazio 2-1, mentre Emilia e Abruzzo hanno pareggiato. Toscana ha battuto la Sardegna 2-0, Piemonte e Umbria 0-0.

