Al via i lavori per la messa in sicurezza della costa di Gioiosa Marea

Sono stati avviati i lavori per la messa in sicurezza del litorale di Gioiosa Marea, con la consegna del primo dei tre cantieri previsti dalla Protezione Civile regionale. L’intervento iniziale interessa la zona di Capo Calavà, dove l’impresa Intercontinentale Servizio Igiene Srl di Messina è incaricata della realizzazione di una paratia e di una mantellata per la protezione delle infrastrutture e delle abitazioni situate lungo la costa.

Il progetto prevede una durata complessiva di 180 giorni, con termine dei lavori stimato per aprile 2026. Le opere rientrano nel piano di messa in sicurezza e riqualificazione della fascia costiera danneggiata dalle mareggiate del novembre 2022 e sono finalizzate alla riduzione dei fenomeni erosivi che minacciano l’area.

A conclusione di questo primo intervento, è prevista l’apertura degli altri due cantieri già finanziati. Il secondo interesserà la frazione di San Giorgio, dove la ditta Cosmak Srl di San Piero Patti eseguirà il completamento della riparazione e della rifioritura delle scogliere che proteggono l’impianto di sollevamento dei reflui. Il terzo, nuovamente a Capo Calavà ma in un tratto distinto, sarà affidato alla ditta Aveni Srl di Barcellona Pozzo di Gotto, che si occuperà della rifioritura e del rafforzamento delle barriere esistenti.

Le tre opere costituiscono un insieme coordinato di interventi strutturali mirati a consolidare il fronte costiero di Gioiosa Marea e a garantire la sicurezza delle aree maggiormente esposte alle mareggiate.

