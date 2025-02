45enne si lancia dal tetto a Sant’Agata riportando gravi ferite

Un grave episodio si è verificato questa mattina a Sant’Agata Militello, dove un ospite di una casa famiglia si è lanciato dal tetto della struttura, riportando gravi ferite. L’uomo, un 45enne originario di un centro del comprensorio, era noto per soffrire di problemi psichici e, poco prima dell’accaduto, avrebbe manifestato segni di agitazione.

Dopo essersi recato sulla terrazza retrostante dell’edificio, si è portato fino al cornicione, dove si sarebbe fermato per alcuni istanti prima di compiere il gesto. La caduta, avvenuta da un’altezza di circa dieci metri, ha provocato gravi traumi agli arti inferiori. Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello, oltre agli agenti della Polizia e ai Carabinieri, che hanno avviato le verifiche per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

