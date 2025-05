Conclusa al Liceo “Ainis” la prima annualità del progetto Erasmus Plus

Si è svolto il 20 maggio 2025 presso il Liceo “Emilio Ainis” l’incontro conclusivo della prima annualità del progetto Erasmus+ KA121, coordinato dalle professoresse Giuseppina Liotta e Maria Muscarà. All’evento hanno partecipato, oltre agli studenti, ai genitori e al corpo docente, anche la dirigente scolastica Alessandra Minniti e l’assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Liana Cannata, che ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale nel rafforzare la collaborazione con le istituzioni scolastiche del territorio.

L’assessora Cannata ha sottolineato come il programma Erasmus+ vada oltre la semplice acquisizione di competenze tecniche, configurandosi come un valore aggiunto per la crescita personale. «Esperienze di questo tipo arricchiscono in profondità chi vi partecipa – ha affermato – consolidando nelle giovani generazioni e nel corpo docente non solo capacità professionali, ma anche abilità relazionali, interculturali e di cittadinanza attiva, indispensabili per affrontare con consapevolezza le sfide contemporanee». La dirigente Minniti ha definito la partecipazione al progetto come una scelta strategica mirata all’innovazione didattica e all’internazionalizzazione dell’offerta formativa, aggiungendo che «questi percorsi stimolano una visione scolastica aperta e dinamica, fondata sul confronto e sul dialogo interculturale».

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le attività svolte durante il primo anno, tra cui una visita preparatoria in Polonia finalizzata alla progettazione delle mobilità future, un’attività di job shadowing presso un istituto polacco con il coinvolgimento del dirigente scolastico e di alcuni docenti, le mobilità studentesche in vari Paesi europei con l’obiettivo di favorire esperienze formative e linguistiche internazionali, e un corso di formazione in Belgio dedicato all’intelligenza artificiale, rivolto agli insegnanti per integrare le nuove tecnologie nella didattica. Queste iniziative si inseriscono nel progetto educativo complessivo del Liceo “Ainis”, orientato all’aggiornamento professionale, all’internazionalizzazione e alla cooperazione istituzionale, con l’intento di fornire agli studenti un percorso formativo moderno e adeguato alle sfide attuali.

