Messina, laboratori di analisi chiusi: disagi dopo Ferragosto

La chiusura per ferie di numerosi laboratori privati di analisi cliniche sta determinando disagi a Messina nei giorni successivi a Ferragosto, in particolare per le persone più fragili e per quanti devono sottoporsi a esami urgenti. Con gran parte delle strutture cittadine non operative, le principali alternative restano i laboratori interni agli ospedali, spesso distanti dalle zone di residenza e interessati da un consistente afflusso di utenti fin dalle prime ore del mattino.

La situazione, che si ripresenta nel periodo estivo, è stata segnalata dai consiglieri comunali Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Benedetto Vaccarino, capogruppo Mpa Autonomisti. I due esponenti chiedono l’intervento del sindaco nella sua funzione di massima autorità sanitaria locale.

«Al netto del diritto alle ferie di tutti i lavoratori del mondo sanitario – affermano Gioveni e Vaccarino – già dal 14 agosto risulta inaccettabile assistere a file chilometriche negli unici laboratori di analisi aperti, ossia quelli degli ospedali».

I consiglieri propongono l’introduzione di un sistema di turnazione per i laboratori privati convenzionati con l’assessorato regionale alla Sanità, sul modello di quello previsto per le farmacie.

«Basterebbe l’apertura di soli due laboratori, uno nella zona nord e uno a sud, e al massimo un terzo al centro, per garantire un servizio minimo essenziale», spiegano Gioveni e Vaccarino. «Non si tratta di mettere in discussione le ferie – concludono – ma di organizzare un servizio che nei periodi critici non lasci scoperti i più fragili».

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