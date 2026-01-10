“Il Paese dorme male. Il caso Sicilia”, dibattito pubblico a Palermo

La presentazione del volume Il Paese dorme male. Il caso Sicilia di Francesco Calanna si è svolta a Palermo, nella Sala Missioni della Biblioteca centrale della Regione Siciliana Alberto Bombace, richiamando un pubblico numeroso e avviando un confronto articolato sul futuro dell’Isola. Il saggio prende avvio da un interrogativo di fondo sullo sviluppo del Paese e, in particolare, della Sicilia, proponendo una riflessione sulle cause di una condizione di stasi che, secondo l’autore, continua a incidere sui processi di crescita economica e sociale.

L’incontro ha visto la partecipazione di diversi relatori. Il dibattito è stato introdotto dal Antonio Matasso, autore della prefazione del libro, seguito dall’intervento del Andrea Piraino. Alla discussione hanno contribuito anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, la Margherita Perez e l’Giuseppe Benedetto, in rappresentanza della Fondazione Luigi Einaudi. A coordinare gli interventi è stata la giornalista Francesca Bertè.

Nel corso della serata, gli interventi dei docenti universitari hanno fornito il quadro teorico per il confronto, mentre il dialogo con il pubblico ha evidenziato interesse e partecipazione. Calanna, già parlamentare regionale e attuale presidente del GAL Nebrodi Plus, ha osservato che «nonostante il titolo evocativo, la sala piena dimostra che esiste una Sicilia vigile e pronta a interrogarsi sul proprio futuro». L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività promosso dal Centro Studi del GAL Nebrodi Plus, orientato alla valorizzazione del dibattito pubblico e al coinvolgimento delle comunità locali.

