Interventi sul cavalcavia a Spadafora, chiusura A20 tra Rometta e Milazzo

A partire dal 17 febbraio 2025, il tratto autostradale della A20 Messina-Palermo subirà modifiche alla viabilità per consentire il proseguimento dei lavori di ricostruzione del cavalcavia n. 3 al km 27+940, nel territorio comunale di Spadafora (ME). I lavori, affidati al raggruppamento temporaneo di imprese A.I.C.O. Consorzio Stabile S.c.a.r.l., con sede a Roma, e Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a., con sede a Capo D’Orlando, vedranno l’intervento della consorziata Fratelli Mammana S.r.l.

L’impresa esecutrice ha comunicato la necessità di disporre la chiusura della carreggiata in direzione Palermo tra gli svincoli di Rometta (km 24+000) e Milazzo (km 38+022) per cinque giorni, così da permettere le operazioni di sollevamento dell’impalcato. A seguito della riunione operativa, con ordinanza 26/2025 sono state definite le limitazioni alla circolazione.

Dal 17 febbraio alle ore 01:00 fino alle 20:00 del 20 febbraio 2025, il traffico sarà interdetto tra gli svincoli di Rometta e Milazzo in direzione Palermo, con uscita obbligatoria a Rometta e rientro a Milazzo. Inoltre, lo svincolo di Rometta sarà chiuso in ingresso per i veicoli diretti verso Palermo.

Successivamente, il 21 febbraio dalle ore 01:00 alle 24:00, verrà chiusa la carreggiata in direzione Messina tra Milazzo e Rometta, con obbligo di uscita a Milazzo e rientro a Rometta. Anche lo svincolo di Milazzo rimarrà chiuso in ingresso per i veicoli diretti a Messina.

Durante le fasi dei lavori, sarà in vigore il limite di velocità di 60 km/h con divieto di sorpasso sui tratti interessati, come previsto dalle normative vigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

