140mila euro di auto blindata, per l’opposizione è illecito amministrativo

I capigruppo dell’opposizione al consiglio comunale di Palermo, con a capo Fabio Giambrone di Avs, hanno presentato una segnalazione alla Procura della Corte dei Conti. La denuncia riguarda l’acquisto di un’autovettura blindata da parte del Comune, ordinato dal sindaco Roberto Lagalla, per un importo pari a 140 mila euro.

Secondo quanto emerso dalle verifiche condotte dai consiglieri, la spesa sarebbe stata effettuata senza il necessario via libera del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, il che potrebbe configurare un illecito amministrativo. La mancanza di tale autorizzazione metterebbe pertanto in dubbio la legittimità della decisione e solleverebbe potenziali profili di danno erariale a carico dell’amministrazione comunale.

La segnalazione è stata inviata al fine di far accertare le eventuali responsabilità contabili da parte della magistratura contabile, che dovrà valutare la correttezza dell’operato amministrativo in relazione all’acquisto dell’auto blindata.

La vicenda è al centro del dibattito politico in città, con i rappresentanti dell’opposizione che hanno sollevato dubbi sulla necessità e sulla procedura adottata per l’acquisizione del veicolo.

