Policlinico, associazioni pazienti convocate al Palazzo dei Congressi

L’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina organizza per il 4 giugno un incontro dedicato alle associazioni di pazienti affetti da malattie rare. L’iniziativa, intitolata “Salute Partecipata: Il ruolo dei pazienti con malattia rara nella gestione dei percorsi assistenziali”, si terrà dalle 14 alle 17 presso il Palazzo dei Congressi dell’AOU.

L’evento è rivolto non solo alle associazioni dei pazienti, ma anche ai caregiver e a tutti coloro che vivono esperienze legate al settore sanitario e assistenziale per persone con patologie specifiche. Lo scopo è creare un momento di confronto diretto con i rappresentanti delle associazioni per raccogliere proposte e spunti al fine di implementare interventi migliorativi basati sulle esperienze di chi affronta quotidianamente queste condizioni.

Alla riunione parteciperanno la Direzione Aziendale dell’AOU G. Martino, la Rettrice dell’Università di Messina, Prof.ssa Giovanna Spatari, e l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina, Alessandra Calafiore. Nel corso dell’incontro sarà anche presentato il Comitato Consultivo Aziendale, oltre a un bilancio preliminare delle attività dello sportello dedicato alle malattie rare e una discussione sulle prospettive future.

L’iniziativa si inserisce in un percorso che valorizza la partecipazione attiva dei pazienti nel miglioramento dei servizi sanitari, con un’attenzione particolare alle esigenze specifiche legate alle malattie rare.

