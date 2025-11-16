Maxi carico di esplosivi artigianali intercettato dalla Polizia di Catania

La Polizia di Stato ha individuato e sequestrato un ingente carico di ordigni pirotecnici artigianali destinato a Catania, rinvenuto all’interno di un hub di spedizioni nazionale e internazionale. Il materiale, oltre 255 chili di esplosivo complessivo, era stato affidato a un corriere inconsapevole della natura del contenuto. L’intervento è stato effettuato dagli artificieri della Questura di Catania, giunti sul posto dopo la segnalazione di un dipendente che aveva notato il danneggiamento di alcune scatole e una scritta riconducibile a fuochi d’artificio.

Secondo quanto riferito dagli operatori, l’impiegato ha seguito le indicazioni operative fornite dalla Polizia durante precedenti attività di prevenzione legate alle festività, attivando le procedure di sicurezza. Gli artificieri del Nucleo specializzato dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche, trovando centinaia di ordigni rudimentali, tra cui 1.042 “bombe carta” e 522 ordigni noti come “palloni di Maradona”.

Accertata l’elevata pericolosità dei manufatti, il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania ha disposto la loro distruzione immediata. Le operazioni sono state eseguite in una cava autorizzata, dove una parte del materiale è stata fatta brillare sotto massi di oltre 300 chili. L’esplosione ha provocato un cratere di circa cinque metri di diametro.

Il valore di mercato degli ordigni è stato stimato in almeno 25.000 euro. La Polizia di Stato richiama l’attenzione sull’acquisto di articoli pirotecnici esclusivamente presso rivenditori autorizzati. Il Questore di Catania ha disposto il potenziamento delle attività di controllo in vista delle festività, con particolare attenzione al contrasto della vendita illegale di fuochi d’artificio artigianali.

👁 Articolo letto 240 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.