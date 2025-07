ASP Trapani lancia corso di arabo per emergenze multiculturali

Si è concluso nei giorni scorsi all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo il corso di lingua araba rivolto ai professionisti sanitari. L’iniziativa, promossa per gli operatori selezionati dal direttore sanitario, Giuseppe Morana, risponde alla necessità di facilitare l’interazione con la numerosa comunità maghrebina presente nel territorio. “Questa iniziativa rappresenta un ponte di comunicazione tra culture e favorisce un’integrazione reale, rendendo il paziente parte della comunità anziché un soggetto da diffidare”, ha dichiarato il Commissario straordinario dell’ASP Trapani, Sabrina Pulvirenti.

Il percorso, articolato in più sessioni formative, ha avuto come scopo principale quello di fornire competenze linguistiche e culturali utili non soltanto a superare le barriere comunicative, ma anche a migliorare l’efficienza del servizio sanitario in contesti di emergenza multiculturale. Secondo gli organizzatori, l’approccio pratico del metodo Assimil consente un apprendimento rapido e applicabile sin dalle prime lezioni.

A guidare le lezioni è stata Mariada Pansera, docente incaricata dall’Unità operativa Formazione dell’ASP Trapani, che ha illustrato le basi grammaticali dell’arabo accompagnate da approfondimenti sugli usi e i costumi locali. Nel programma erano comprese anche terminologie mediche di base e tecniche di comunicazione in emergenza, finalizzate a trasmettere informazioni critiche, raccogliere l’anamnesi e fornire istruzioni salvavita. Grazie a queste competenze, gli operatori potranno affrontare con maggiore sicurezza le situazioni di assistenza a pazienti madrelingua araba, contribuendo a un servizio sanitario più inclusivo ed efficace.

