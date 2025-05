Scuderia Nebrosport pronta alla 25ª edizione del Rally dei Nebrodi

La Scuderia Nebrosport si appresta a partecipare alla 25ª edizione del Rally dei Nebrodi, una manifestazione che si corre sulle strade locali, rappresentando un connubio di passione e tradizione lungo un quarto di secolo. L’evento di quest’anno riveste particolare importanza per il team, che presenterà una formazione competitiva e determinata in diverse categorie. Tra gli equipaggi principali figurano Carmelo Galipò e Antonino Marino, impegnati al volante della nuova Skoda Fabia RS in classe Rally2-R5. Dopo un inizio di stagione segnato da avversità meteorologiche e problemi tecnici, Galipò mira a consolidare la propria posizione in Coppa Italia; attualmente guida il Trofeo Pirelli e la classifica Over 55, occupando il terzo posto nella classe R5 di zona. Con cinque gare residue, inclusa quella dei Nebrodi, l’obiettivo è sfruttare al massimo le potenzialità della vettura per conseguire risultati di rilievo.

Nella stessa categoria, Filippo Ferraro e Cono Bruno parteciperanno con una Skoda Fabia Evo2. Dopo il secondo posto assoluto ottenuto nella passata edizione, l’equipaggio si presenta con la volontà di confermarsi in una competizione altamente selettiva, consapevole delle difficoltà che comporta la guida di mezzi di alta gamma.

In classe Rally4-R2, Giuseppe Leonte e Ferdinando Taviano saranno al via con una Peugeot 208 VTI, cercando di riscattare il debutto sfortunato al Tindari. Per loro il rally rappresenta un’opportunità per migliorare il rapporto con l’auto e accumulare esperienza in vista di una maggiore continuità.

Novità per Roberto Giuttari e Giuseppe Miragliotta, che disputeranno la gara con una Renault Clio RS nella categoria RS2.0Plus, affrontando la nuova classe con spirito competitivo e volontà di crescita, mantenendo un approccio orientato al divertimento.

Tornerà a correre anche Ivan Casella, affiancato dal fratello Giuseppe sulla Peugeot 106 di classe A6. Dopo una prestazione negativa al Tindari, i due puntano a migliorare il feeling con la vettura per ottenere una prestazione più solida.

In classe N2 la scuderia schiera due equipaggi: Mattia Tirintino con Davide La Mancusa e Cristian Pagana con Francesco Rossello, entrambi su Peugeot 106. Tirintino si presenta motivato a onorare la gara casalinga, mentre Pagana, alla prima apparizione stagionale, torna in pista dopo aver conquistato un terzo posto di classe al Tindari.

Infine, la formazione Nebrosport si completa con Salvatore Scibilia e Paolo Celi, al volante della Alfa Romeo 147 JTD in classe RSD2.0Plus. La loro partecipazione segna l’avvio del campionato CRZ di nona zona, offrendo la possibilità di accedere alla finale prevista al Rally Tirreno-Messina nel novembre 2025.

