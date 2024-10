Violentata turista in spiaggia, arrestato 35enne a Termini Imerese

A Termini Imerese, i Carabinieri della locale stazione, con il supporto del Nucleo Operativo Radiomobile del Reparto Territoriale, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese. Il provvedimento, richiesto dalla Procura della Repubblica, è stato disposto nei confronti di un uomo di 35 anni, originario del luogo e già noto alle forze dell’ordine, accusato di violenza sessuale aggravata e rapina aggravata.

L’indagine condotta dai Carabinieri ha portato alla costruzione di un quadro indiziario significativo, recepito nel provvedimento di custodia cautelare. Le indagini hanno chiarito le circostanze dell’aggressione subita da una turista straniera, in vacanza nella provincia palermitana. La donna ha denunciato di essere stata attaccata in pieno giorno, mentre si trovava nella zona portuale di Termini Imerese, da un uomo sconosciuto che le avrebbe sottratto il cellulare, impedendole di chiedere aiuto, per poi abusare di lei.

L’acquisizione e l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nell’area, insieme alle testimonianze della vittima e di altri presenti, hanno permesso ai militari di ricostruire l’accaduto e di elaborare un identikit del sospettato. L’uomo, identificato e localizzato in breve tempo, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Termini Imerese, dove rimane in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

