Funerali del Papa, la Protezione civile supporta i pellegrini a Roma

La Protezione civile della Regione Siciliana, su disposizione del presidente Renato Schifani e in collaborazione con il dipartimento nazionale e il coordinamento interregionale, parteciperà alle operazioni di assistenza in occasione dei funerali di Papa Francesco, previsti per sabato prossimo a Roma. L’obiettivo è supportare l’afflusso dei numerosi pellegrini attesi nella Capitale.

Il dirigente generale Salvo Cocina ha autorizzato l’invio di una colonna mobile composta da 12 mezzi e 43 volontari, che saranno guidati da tre funzionari regionali. I volontari, provenienti dalle diverse aree della Sicilia, si ritroveranno questa sera a Messina per poi partire alla volta di Roma. L’arrivo è previsto per la mattina successiva, con l’alloggio previsto nel campo allestito nel quartiere Centocelle.

Le squadre della Protezione civile siciliana offriranno il loro supporto fino a domenica 27 aprile, lavorando in sinergia con i colleghi delle altre Regioni per garantire una gestione ordinata e un’assistenza adeguata a tutti i pellegrini che giungeranno nella Capitale.

© 2025 Riproduzione Riservata.

Stampa articolo

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁