Caso di adescamento sui Social: uomo arrestato a Milazzo

Un uomo è stato arrestato a Milazzo in seguito alle indagini sulla denuncia di una giovane ragazza che ha segnalato di essere stata violentata da un conoscente tramite Instagram. La polizia, coordinata dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, ha portato a termine l’arresto dopo l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una minorenne.

Le indagini hanno avuto inizio dopo che la ragazza ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro, avvenuto durante la notte dell’8 luglio, da un giovane che aveva conosciuto su Instagram. Dopo insistenze, la minorenne aveva accettato un incontro con l’uomo in piazza a Milazzo, ma invece di un normale appuntamento, il conoscente l’aveva portata in un terrapieno della spiaggia di Ponente, dove aveva iniziato a molestarla nonostante il suo rifiuto, le urla e le richieste di essere riaccompagnata.

Sulla base delle prove raccolte, il Giudice per le Indagini Preliminari ha autorizzato la custodia cautelare in carcere per l’indagato, disposta su richiesta della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto.

