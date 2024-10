Schifani-style: pezze qua e là senza un filo conduttore, la critica di De Luca

Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), ha criticato duramente la “Finanziaria-quater” promossa dal governo Schifani, in procinto di essere discussa a Sala d’Ercole. Secondo De Luca, la manovra si caratterizza per interventi privi di una visione d’insieme e distribuiti in maniera disorganica. “Qualcosa contro la siccità, qualcos’altra per l’agricoltura, per le imprese e per i siti contaminati. Cambia il direttore d’orchestra (leggasi assessore all’Economia), non cambia, però, la musica”, ha dichiarato De Luca, evidenziando la mancanza di un approccio coordinato.

La sua principale critica riguarda l’assenza di interventi concreti a favore della sanità e delle famiglie, settori che, secondo De Luca, dovrebbero essere prioritari per qualsiasi governo regionale. Ha evidenziato come la sanità siciliana versi in una situazione difficile, con costi aggiuntivi per esami diagnostici che, come riportato dalla deputata Stefania Campo, sono diventati una spesa insostenibile per molti cittadini. “La sanità è sempre più catatonica e arriva a fare pagare pure extra costi per gli esami con attrezzature di ultima generazione”, ha spiegato.

Per quanto riguarda il sostegno alle famiglie, De Luca ha denunciato la mancanza di misure alternative al reddito di cittadinanza, che è stato eliminato senza che siano stati avviati i programmi di supporto al lavoro promessi dal governo Meloni. In Sicilia, infatti, l’attivazione del “Supporto per la formazione e il lavoro” risulta legata all’avvio dei corsi del progetto Gol, ancora bloccati.

“Come al solito – conclude De Luca – proveremo a correggere la manovra con i nostri emendamenti. Ma è ovvio che saranno ulteriori toppe messe su una stoffa piena di buchi, che non è certo quello che si aspetterebbero e meriterebbero i siciliani”. Le sue dichiarazioni riflettono un clima di insoddisfazione verso le politiche economiche del governo regionale e la gestione delle risorse destinate ai settori strategici per la Sicilia.

