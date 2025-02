29enne festeggia i domiciliari con gli amici sui social e torna in carcere

Un uomo di 29 anni, pregiudicato di Adrano, ha organizzato una festa con amici e parenti per celebrare il suo ritorno a casa dopo tre anni di detenzione per traffico di droga a beneficio di un’organizzazione mafiosa. Non si trattava della fine della pena, ma della concessione degli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere, misura ritenuta meno afflittiva dall’Autorità Giudiziaria.

Le immagini della celebrazione sono state condivise sui social network e non sono sfuggite all’attenzione della Polizia di Stato. Gli agenti del Commissariato di Adrano, che solo un’ora prima avevano applicato al giovane il braccialetto elettronico, lo hanno immediatamente riconosciuto nel video diffuso da una parente. Nel filmato, l’uomo, ancora con gli abiti indossati al momento dell’uscita dal carcere, mostrava con disinvoltura il dispositivo elettronico alla caviglia mentre apriva una bottiglia di spumante, circondato da amici, molti dei quali con precedenti penali. La scena era accompagnata da fuochi d’artificio e fotografie celebrative.

La condotta del 29enne ha violato le prescrizioni imposte dal provvedimento giudiziario, che gli vietavano di avere contatti con persone estranee al nucleo familiare convivente, anche attraverso strumenti di comunicazione. Di conseguenza, la Polizia ha segnalato il comportamento alla Corte d’Appello di Catania, che ha deciso di revocare il beneficio concesso e ripristinare la custodia cautelare in carcere, ritenendo l’atteggiamento dell’uomo una manifesta sfida alle restrizioni imposte.

Gli agenti della squadra volanti del Commissariato di Adrano hanno quindi raggiunto l’abitazione del pregiudicato e lo hanno condotto negli uffici di Polizia per gli adempimenti di rito, prima di trasferirlo nuovamente presso la casa circondariale “Bicocca” di Catania.

