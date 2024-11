Al Policlinico di Messina “Screening preventivo per il diabete pediatrico”

Il Policlinico di Messina, con il reparto di diabetologia pediatrica dell’AOU G. Martino guidato dal Professor Fortunato Lombardo, aderisce al World Diabetes Day 2024, celebrato il 14 novembre in tutto il mondo, illuminando di blu la sede dell’Università di Messina per sensibilizzare sul diabete nei più giovani. Il tema di quest’anno, “Diabete e benessere”, pone l’accento sulla necessità di diagnosi tempestive, cruciali per limitare le complicanze di questa malattia cronica, che colpisce milioni di bambini e adulti in varie forme.

Nel reparto di pediatria del Policlinico, sotto la direzione della Professoressa Malgorzata Wasniewska, si segue un numero crescente di pazienti pediatrici affetti da diabete di tipo 1, diabete monogenico e diabete di tipo 2. Tra questi, oltre 400 sono bambini e adolescenti. Il diabete di tipo 2, pur essendo meno frequente in età pediatrica, mostra un preoccupante aumento a causa della crescita dei casi di obesità in questa fascia d’età. I sintomi principali del diabete di tipo 1 comprendono sete intensa, eccessiva produzione di urina e perdita di peso: segnali spesso sottovalutati che, se riconosciuti precocemente, possono evitare diagnosi tardive e il rischio di chetoacidosi diabetica, una complicanza acuta.

In Italia, circa 20.000 bambini e adolescenti sono affetti da diabete di tipo 1, con un’incidenza in crescita del 3% all’anno. Nel 40% dei casi, l’esordio della malattia avviene con chetoacidosi diabetica, condizione che comporta gravi rischi metabolici. Il Professor Lombardo, Consigliere della Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica (SIEDP), sottolinea l’importanza della recente Legge 130/2023, che rende l’Italia il primo Paese al mondo a prevedere uno screening preventivo per il diabete di tipo 1 nella popolazione pediatrica.

Attualmente il progetto è pilota in quattro regioni italiane, ma si prevede che possa essere implementato a livello nazionale entro il prossimo anno. Questo permetterebbe di identificare precocemente i soggetti a rischio, offrendo loro accesso ai Centri di Riferimento Regionali di Diabetologia Pediatrica e potenzialmente a trattamenti innovativi mirati a ritardare la comparsa della malattia.

La Giornata Mondiale del Diabete mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul diabete, riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una “priorità globale” per tutti i sistemi sanitari a causa della crescente diffusione della malattia.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁